Apê atemporal no jardim paulistano

A cozinha não é muito ampla, porém o seu tamanho foi suficiente para que os arquitetos pudessem explorar o espaço tornando-o super prático e funcional. A cozinha foi revestida com eletro-domésticos super modernos e com um mobiliário verde que traz uma pouco de cor e vida. O piso ganhou um revestimento liso e nas áreas molhadas foi colocado Silestone. Já nas paredes os arquitetos utilizaram estuque veneziano que contrasta-se com o piso de peroba em réguas de uma forma bem elegante. Aliás a combinação do estuque com mobiliário antigo e contemporâneo é simplesmente perfeita!