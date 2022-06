11 tipos de plantas perfeitas para o seu apartamento!

Considerada sinônimo de boa sorte quando dado de presente, essa planta tem em seu nome bambu, porém não possui bambu algum. Para manutenção, é necessário trocar a água uma vez por semana e expô-la a luz solar indireta. Ela pode ser cultivada em vasos, como arranjos perfeitos para a mesa da sala de jantar ou no aparador no canto. Esta planta é resistente e aguenta bem sem ser regada diariamente, mas o ideal é que ela receba pela manhã um pouco de sol. Trazendo para o ambiente uma exótica e com um ar oriental, esta planta leve e elegante dá sofisticação ao ambiente. Com origem no Taiwan, é uma planta importante no feng shui.