Top 7: design de interiores para 2016!

Decorar a casa é uma das atividades mais gostosas. É sempre bom deixar o nosso cantinho com a nossa cara! Saber quais são as novidades em decoração, para inspirar mudanças no nosso próprio ambiente, estamos sempre procurando referências e tendências com o que há de mais legal na decoração nos últimos tempos. Com a intenção de transformar a nossa casa em um local moderno e estiloso. A cada ano, as tendências e apostas em decoração se renovam. Entre tantas cores, texturas, materiais e estilos, fica complicado escolher o que usar na sua casa.

Para quem esta pensando em mudar o visual da casa, seguindo as principais apostas para o ano, siga algumas dicas que preparamos pra você se inspirar!