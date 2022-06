Antes & Depois: Casa vitoriana se transforma em lar luxuoso

Essa imagem é simplesmente chocante! O que antes era uma sala antiquada e simples e tornou um ambiente limpo, com decoração elegante e cheio de frescor. Antes a casa mantinha uma decoração com um estilo tradicional e muitos dos materiais presentes eram de veludo na cor vermelha. Após a sua reforma ter sido completada, a decoração se tornou mais minimalista e leve. As cortinas foram removidas e a a cor cinza e branco traz uma sensação de pureza para o ambiente.