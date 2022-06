6 ideias perfeitas para um home-office

A arquiteta Helô Marques projetou esse escritório de acordo o gosto pessoal e a personalidade do proprietário. O acabamento e a luz torna o espaço perfeito e super interessante. As prateleiras foram preenchidas com uma guitarra, letras que formam a palavra Surf, quadros e outros acessórios decorativos que tornam o espaço super descontraído e leve. Na parte de baixo da parede, um móvel com diversos compartimentos é o espaço designado para guardar documentos e livros e outros objetos importantes. Assim, a atmosfera do escritório fica leve e suave – perfeita para aumentar a concentração!