7 maneiras legais de ter uma biblioteca

O conceito desse apê jovial ultra moderno foi criado pela equipe de Motirõ Arquitetos para adequar as necessidades de seu morador eclético. O ambiente integrado de sala de estar,jantar e varanda acomoda uma estante com nichos desconstruída em L de canto que ocupa uma parede pintada com um azul turquesa forte. Contrastando com os tons terra da parede e do piso de madeira de Bambu, a tinta azul e o cimento queimado no forro e nas demais paredes fazem o equilíbrio cromático do ambiente. A marcenaria do móvel foi revestida com folha de madeira e organiza todo o espaço: como peça principal do apartamento, faz a transição dos ambientes, ao mesmo tempo em que os fazem ser um.