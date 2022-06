Apê moderno e tropical com orgulho

Uma das pérolas desse projeto são as cadeiras Paulistano , criadas por Paulo Mendes da Rocha, arquiteto renomado vencedor do Prêmio Pritzker de 2006. Foram criadas em 1957, inicialmente para o Ginásio do Clube Atlético Paulistano. Transformaram-se em um ícone do design brasileiro e fazem parte até do acervo do MoMa de Nova Iorque. Devido a sua elegância, simplicidade e atemporalidade.

Extremamente elegantes, são feitas de inox e couro. Nessa versão, ganhou um assento branco, seguindo a mesma linha contemporânea do projeto. Simples e atemporal!