Ecletismo em apê revela algo inesperado

A primeira imagem que vemos é a da sala de estar que como percebemos é um espaço bem eclético e repleto de arte. O que mais nos chama atenção é o sofá chesterfield de couro preto. A estante é longa e ocupa duas paredes. A parte superior foi decorada com quadros de arte gráfica e uma grande TV. A poltrona de tecido estampado enfatiza o look eclético trazendo um efeito provocante. O tapete vermelho é artesanal e feito de taboa, o linho e o papel de parede introduzidos a decoração com a intenção de estimular o toque e apelo sensorial que se traduz em conforto.