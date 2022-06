Apê fashion brinca com cores

A parede do fundo que vai da sala de jantar até a cozinha é de tijolinhos pintados de branco com tinta epóxi. A rica textura da parede e do piso de madeira beneficia o ambiente, enriquecendo-o e formando muitos detalhes. Na sala de jantar a parede do fundo ainda ganhou um quadro estampado com uma moldura branca, bem minimalista.