O clima da praia para dentro da casa

Esse projeto de reforma transformou uma casa na praia antes sombria e escura em um refúgio para uma família paulistana que busca fugir do stress da cidade nos finais de semana.

Projetada pelo escritório Espaço do Traço Arquitetura, de Florianópolis, o resultado é impressionante. A reforma foi feita seguindo à risca o pedido do cliente: criar um lugar com um design que se contrasta com a arquitetura do apartamento deles na cidade, totalmente urbano e contemporâneo. Solução: muitas cores e materiais cheios de charme e tranquilidade.

Confira as fotos dessa casa maravilhosa e descontraída!