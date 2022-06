Como decorar o banheiro de seu apartamento alugado?

muitas vezes, principalmente em apartamentos, os banheiros sofrem pela falta de espaço, são feitos com o mínimo de espaço que as normas de conforto ambiental permitem, mas há maneiras de se contornar isso, nesse caso por exemplo, notamos o inteligente uso dos azulejos com cores chamativas e muito bonitas em apenas uma das paredes formando uma interessante dualidade entre as demais paredes, aumentando visualmente o espaço. Percebemos também, além das intervenções feitas nas paredes a iluminação direta sobre as louças e indireta na sanca dentro do box, além do uso de um porcelanato simulando madeira.