Como ter uma casa mais excitante, atraente e divertida?

Local para receber amigos, tem que ter a nossa cara, não é mesmo? Aqui nessa sala de estar podemos sentir a anergia do morador, as características pessoais e até mesmo alguns traços de sua personalidade. O uso cores sóbrias e neutras como o cinza e preto presente nas paredes, tapetes e móveis faz com que os detalhes em amarelo do aparador e da mesinha lateral se destaquem ainda mais, além dos quadros colocados de maneira despojada na parede e da iluminação da arandela apontada para o teto, criando uma luz difusa muito agradável. Este com certeza é o coração da residencia, pois podemos notar todo o cuidado com que foi pensado e executado.