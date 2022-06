Como ter um espaço multifuncional em casa?

Para aqueles que levam uma vida mais corrida em que passam um menor tempo em no lar, uma casa com tons mais neutros aliados a um conjunto de móveis num ambiente prático e arrojado se torna uma necessidade. Nesse projeto notamos o uso de cores frias no mobiliário destacando da madeira no piso e a presença de poucos móveis, apenas o essencial, num ambiente que integra sala de jantar e de estar de maneira prática e eficiente. Muito interessante para o tipo de pessoa que é totalmente prática.