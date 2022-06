6 closets para morrer de inveja

O design contemporâneo desse closet ousa na inspiração no mundo do chocolate, composto pela sofisticação do nobre metal, o ouro, garantindo destaque e evidenciando ainda mais o estilo arrojado do ambiente. O piso ultrarresistente Dekton da marca Cosentino, aplicado também na fachada, trata-se de um material sofisticado, rígido e de alta durabilidade. A iluminação natural com pequenos spots de luz ajudou no conceito de amplitude que se consolida com os espelhos espalhados nas portas de correr. Deslumbrante e refinado ficou um cômodo perfeito para príncipes e princesas glamourosos.