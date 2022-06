8 cubas de pias de banheiro charmosas!

As peças sanitárias com certeza são uma parte importante na composição de qualquer banheiro. Assim como a mobília de uma casa contribui para a linhagem da decoração de interiores que cada ambiente carrega como principal característica. Portanto, todos os elementos de um cômodo contam no resultado final do estilo e décor do seu lar.

Inclusive, as próprias louças sanitárias tem vários tipos de itens que as compõe e acrescentam detalhes que elevam o look do espaço. Por exemplo, a pia conta com a cuba e a torneira que variam em modelo, tamanho e layout. Um tipo de cuba interessante é a sobreposta. Esse padrão é embutido na bancada, mas suas bordas ficam aparentes (acima do tampo). Perfeita para quem não quer a ousadia das cubas de apoio nem a simplicidade das de embutir.

Pensando nisso, trazemos nesse livro de ideias oito exemplos de cubas sobrepostas que adornam banheiros incríveis e cheios de charme. Essas amostras com certeza instigarão você a querer reformar o seu banheiro ou lavabo com o intuito de instalar ao menos uma dessas belezas que separamos com carinho especialmente para o seu deleite. Confira a seguir a nossa seleção!