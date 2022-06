7 exemplos de estantes incríveis

Esse escritório com muito charme e estilo foi concebido pela equipe de Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODESIGN. O destaque fica por conta da porta de correr que ao juntar as duas partes faz um nicho falso com corte sinuoso quebrando a monotonia do ambiente. Além disso, os nichos espalhados pelo restante da parede organizam os adornos do espaço e servem como uma excelente estante desse home office. A estante quadrada instalada embaixo da televisão complementa o conjunto de mobília. Assim, várias estantes compõe esse cômodo, se complementando com formas recurvadas e contemporâneas.