Quais espécies de plantas que purificam o ar da casa: +10 Ideias e Dicas

Lar é aconchego. E aconchego é onde tudo nos deixa perfeitamente relaxados. No entanto, sabemos que morando em meio às grandes cidades, relaxar é uma tarefa difícil. Para encontrar um local silencioso, confortável e que nos deixe tranquilos, só mesmo em indo a parques, jardins de inverno ou áreas abertas. E algo que podemos ver em comum nestes lugares, é a presença de árvores, plantas e flores, que deixam o ambiente muito mais calmo e saudável.

Já que estamos falando em plantas e saúde, não podemos deixar de lembrar do ar purificado e mais fresco que encontramos próximos à presença delas. Na decoração, quando pensamos em trazer esta possibilidade mais saudável para o lar, podemos encontrar muitas formas e muitas diferentes espécies de plantas para melhorar o ambiente.

Entre as mais diferentes espécies de plantas que purificam o ar, existem as floridas e as que não florescem, mas que certamente fazer do nosso lar um lugar melhor para a dia a dia. São plantas que limpam o ar dentro de casa e são muito vendidas em lojas de paisagismo, floriculturas e até mesmo supermercados. Das principais para deixar o ar da sua casa mais fresco, citamos: Aloe Vera, Ivy, Seringueira, Espada de São Jorge, Lírio da Paz, Filodendro, Bambu, Planta Aranha, Jiboia e Dracena Marginata.

No homify, entre os profissionais de paisagismo mais incríveis do mundo, podemos encontrar inúmeras possibilidades para varandas, jardins, salas e demais cômodos que utilizam plantas para deixar o local mais confortável, relaxante e perfeito para qualquer momento do dia.

E para garantir que as plantas que purificam o ar da casa fiquem em perfeita harmonia com a sua decoração, lembre-se de fazer a organização dos espaços com criatividade equilíbrio e máximo aproveitamento da iluminação natural. Para isso, lembre-se sempre de que um bom profissional sempre pode fazer toda a diferença.

Abaixo, listamos algumas possibilidades de decoração para o seu ambiente aproveitando todos os benefícios das plantas que purificam o ar. Esperamos que entre estas possibilidades, você encontre a solução perfeita para harmonizar e deixar sua casa ainda mais saudável.

Venha conosco, aproveite as dicas e inspire-se!