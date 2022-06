Como decorar no estilo Wabi Sabi?

Nessa residência do escritório Arcadi Pla I Masmiquel Arquitecte, podemos notar que fora feita uma reforma, onde o rústico e o contemporâneo conversam e se relacionam de maneira simples e fluida,o novo e o antigo, o tecnológico e preservado não roubam a cena um do outro, mas ao contrário disso, elas se valorizam, uma não existe sem a outra. Podemos também notar a presença do vazio, do essencial, onde notamos que elementos não necessários, como volumes e cores sobressalentes, não foram utilizados, apenas o que é imprescindível para o local foi utilizado, o simples, nesse caso chama mais atenção do que o exagerado.