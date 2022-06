Apartamento de novela

Hoje, gostaríamos de apresentar à vocês um belo projeto do arquiteto Rodrigo Maia, profissional à frente do escritório Rodrigo Maia Arquitetura + Design. O projeto consiste em um apartamento super charmoso e moderno, com área de 217 metros quadrados, localizado em Fortaleza-CE.

Na visita que faremos à seguir, vamos passar por diversos cômodos do apartamento, e poderemos notar a dedicação do profissional na hora de realizar esse projeto, já que ele exala modernidade e originalidade em todos os ambientes. A mistura de cores vibrantes com elementos de design clássico deixou o espaço com uma cara incrível!

Nos acompanhe! Temos certeza de que essa visita será extremamente inspiradora para você!