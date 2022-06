Apartamento inova nos detalhes

Na hora de criar um projeto que carregue uma decoração requintada, não é preciso abrir mão de toques modernos. Hoje, nós mostraremos um apartamento incrível localizado no Flamengo, famoso bairro carioca. O projeto que você verá foi assinado por Bianca da Hora, profissional à frente do escritório Da.Hora Arquitetura. Bianca atua no mercado de arquitetura e decoração há 12 anos, conquistando clientes no Rio e em São Paulo. A arquiteta oferece um atendimento de primeira linha aos seus clientes, com atenção aos detalhes, eficiência e funcionalidade em projetos residenciais e comerciais.

A história do casal de moradores do apartamento é exibida nas paredes do espaço. Com 220 m², o imóvel apresenta uma decoração clean e moderna, contraposta à exposição de máscaras tribais africanas, colecionadas pelo dono da casa ao longo de anos de trabalho como antropólogo, e que foram resgatadas pela arquiteta e emolduradas para decorar o hall de entrada.

Se você ficou curioso, nos acompanhe por uma visita ao espaço!