Um cômodo vazio com muitas possibilidades

Fanáticos por filmes e séries não teriam a menor dúvida do que fazer com esse cômodo vazio: uma bela sala de TV. A sua pode ser simples, com uma poltrona confortável e o aparelho de TV, basicamente, como na imagem acima, onde também aparece um buffet com um pequeno bar. Ou então pode ser uma sala com amplos sofás, pufes e almofadas para que toda a família possa acompanhar o filme ou a série com todo o conforto diante de uma TV de tela plana gigante. Tudo vai depender do tamanho do cômodo, já que é preciso considerar a distância entre TV e sofá para ter uma ideia do melhor modelo para o espaço. Em qualquer caso, luzes indiretas são mais recomendadas ou mesmo um dimer. E não tenha medo de investir em cores nesse espaço, pois é um ambiente estimulante.