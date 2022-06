Casa de campo cinco estrelas

Na sala de estar o piso de pedra origina foi substituído pelo piso de madeira, que confere mais aconchego e calor ao ambiente. A decoração fez uso de móveis de estilo clássico, como as poltronas, o sofá, o tapete e as cortinas, que dão mais elegância e personalidade ao ambiente. Telas de paisagens naturais e campestres incrementam a ornamentação do ambiente e remetem à atmosfera tranquila e relaxante do ambiente, ideal para receber amigos e familiares com comodidade, mas com muito estilo e elegância.