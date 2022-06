Casa japonesa: inspiração para toda vida

O banho do casal exibe o requinte e elegância do mármore, que reveste o piso e as paredes. A grande atração do banho é a banheira de hidromassagem, enterrada no nível do piso, e com ambiente climatizado e uma vista espetacular para a paisagem natural. O forro de gesso e a iluminação embutida conferem requinte e sofisticação ao ambiente.

Mais informações sobre projetos de banheiros, você encontra aqui.