Quartos projetados especialmente para meninas!

Se você deseja criar para a sua filha um quarto com uma decoração super vibrante, confira esse projeto da foto, desenhado pela Arquiteta Aclaene de Mello! Aqui, a cor escolhida foi o laranja, uma ótima opção para aqueles que querem fugir do clássico cor de rosa. Um mural foi instalado na parede da cama e deixou o quarto ainda mais interessante. Outro destaque do espaço é a iluminação, super bem pensada e que ajudará a criar climas diferentes para que a sua filha se sinta confortável no espaço.