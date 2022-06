6 ideias para copiar!

Agora você pode deixar os quadros de lado e investir em arte na parede. Você pode combinar também quadros grandes e quadros pequenos, brincar com as formas geométricas e dar uma guinada naquela peça que ninguém dava nada por ela. Outra ideia legal é combinar a decoração da sala com os quadros na parede, por exemplo, você pode enfatizar a cor laranja no seu cômodo, então o seu quadro pode ser uma linda flor pintada em branco. Solte a sua imaginação, as cores e arte na parede inspiram e transpiram paz, raciocínio e conforto.