8 dicas para deixar os utensílios de cozinha limpinhos

Novamente, é preciso ter certeza que o forno não está quente, que o gás está deligado e que não há nenhum dispositivo acionado durante a limpeza. Não deixe de desligar o gás. Certifique-se que o seu modelo não é um forno autolimpante. Se for, não tente usar essa receita, pois irá danificar seu eletrodoméstico.

Caso contrário, encha um borrifador de 1 litro com 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e preencha o resto com água. Mexa o borrifador até ter certeza que o bicarbonato está dissolvido por completo. Reserve.

Retire as grelhas do forno e lave-as a parte. Com o forno aberto, comece a borrifar a solução por toda a sua extensão. Deixe a solução descansar por pelo menos uma hora. Se houver pontos de sujeira impregnada, faça uma pasta com água e bicarbonato de sódio e deixe agir no local. Com um pano úmido retire toda a solução. A sujeira deve sair no pano, lave várias vezes até o forno estar limpo. Repita a operação caso for necessário. Seque o forno e recoloque as grelhas já lavadas.

Para o vidro, a mesma mistura deve servir para deixa-lo livre de manchas.