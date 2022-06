Esqueça a academia e entre em forma em casa!

Um ótimo exercício é usar as escadas. Suba dois degraus de uma vez; faça agachamentos a cada dois degraus, enquanto sobe as escadas. No trabalho procure trocar o elevador pelas escadas, mas caso você sofra de dores nas articulações, principalmente em função do impacto, problemas cardíacos ou respiratório – pode ser contraindicado fazer exercícios na escada, mas lembra-se como qualquer outra atividade é preciso buscar ajuda de um profissional de Educação Física, afinal você quer ter um corpo saudável e não ficar doente. Você pode subir as escadas e deixar de lado seu aparelho de step . O projeto da foto foi desenvolvido por Lopes Interiores, localizado em São Paulo, o escritório é comandado pelo designer Ricardo Lopez.