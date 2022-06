Erros a evitar quando decorar a sua casa

Quando for renovar a cor do seu quarto, escolha com cuidado a mistura de cores, pois deixe a tonalidade neutra para espaços relaxantes e tons escuros para espaço vibrante. Tente sempre não errar na escolha das cores, pois isso pode deixar o ambiente sem vida e estressante. Para evitar qualquer tipo de erro, opte por tons claros e abuse do colorido em objetos decorativos, pois caso você enjoar das paletas cromáticas, aí é só renovar na decoração dos elementos.