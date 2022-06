Top 10: cores que são tendências na decoração para 2016!

Todos os anos, diversas empresas realizam estudos com a previsão de tendências de cores que serão utilizadas no próximo semestre. Recentemente, a Pantone, empresa especializada em fazer a previsão e estudo das cores que serão tendências nos próximos anos, lançou seu famoso relatório anual, trazendo a paleta a de cores inspiracionais para a moda, arquitetura, decoração e comportamento, no ano de 2016, chamado Fashion Color Report Spring 2016. As 10 cores tendências foram criadas, a partir do conceito de “aliviar a rotina diária”.

De acordo com a paleta de cores lançadas Pantone, cores vibrantes e brilhantes de 2015 dão lugar ao entusiasmo e otimismo dos tons pastéis, ou seja, tons mais “calmos” prevalecem na paleta. As nuances mais suaves vem com tudo em 2016 e fazem alusão a um ambiente tranquilo, ao relaxamento e a beleza dos recursos naturais.as cores que serão tendencia no próximo ano são: Rose Quartz, Peach Echo, Serenity, Snorkel Blue, Butter Cup, Limpet Shell, Lilac Grey, Green Flash, Fiesta e Iced Coffe. Muito além do preto e do branco, estas tonalidades trazem profundidade e inovação, combinado com algo mais natural, para acalmar. Em tons clássicos.

Neste artigo, faremos uma pequena amostra de como essas cores serão utilizadas na decoração. Para ajudar a você se inspirar com as tendências e quem sabe renovar o seu lar! Confira!