Casa pequena com a cozinha dos sonhos!

Quando olhamos da rua, vemos uma casa moderna, com garagem dupla, revestimentos em tons suaves e um telhadinho inclinado. Se não olhássemos com mais atenção, a tradicionalidade e sutileza desta incrível residência passariam despercebidas. Mas como aqui no homify adoramos conhecer todos os projetos mais a fundo, vamos nos aproximar um pouco mais deste projeto repleto de boas ideias e inspirações para sua casa!

Por trás da construção simples e moderna há muito mais do que uma simples casa para um casal com filhos. Os arquitetos responsáveis, profissionais altamente especializados da Hauptvogel & SchÜtt, trouxeram o melhor da arquitetura alemã aliada a uma casa confortável, econômica e com ambientes maravilhosos. Antes de prosseguir, já avisamos: um desses ambientes tem um design especialmente encantador!

Quer conhecer? Então vamos em frente!