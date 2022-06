Casa de fazenda restaurada com conforto único!

As principais intervenções foram realizadas nos interiores, onde optou-se por uma estética mais contemporânea. As paredes originais de pedra foram cobertas com gesso feito de pedra calcária natural, aplicado manualmente com espátulas e esponjas. Desta forma, a estrutura irregular abaixo foi destacada, criando um sabor antigo elegante.

Mesmo as vigas presentes foram recuperadas, através de um jateamento que conferiu uma tonalidade mais clara e iluminada. Para os móveis foram escolhidos elementos de design contemporâneo, como a mesa minimalista de tons escuros junto à luminária moderna de piso e as pendentas de teto, contrastando com as cadeiras brancas.