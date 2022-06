Residência pra lá de especial!

Hoje embarcaremos em uma visita incrível por uma casa de arquitetura contemporânea que reúne ideias criativas, formas elegantes e materiais harmonicamente escolhidos para gerar um projeto perfeitamente especial.

Esta residência belíssima projetada pelo escritório absolutamente genial Studio XS, locado na Índia, reúne um jogo perfeito de formas que dialogam com a luz e os efeitos de texturas encontrados em todos os cantos. Um projeto inteligente, que se aproveita da simplicidade das linhas retas, mas mantêm um especial cuidado com o acabamento dos materiais e com as soluções mais modernas possíveis no que diz respeito a distribuição do programa e dos espaços.

Isso significa que temos em mãos uma inspiração verdadeira, que se pode admirar e utilizar junto aos nossos próprios projetos residências. Mas já avisamos: perfeição e cuidado como estes empregados nesta residência indiana, exigem experiência e muita criatividade!

Então, sem mais demora, vamos seguir este tour inspirador!