7 dicas sensacionais para revestir com pedra!

Não necessariamente é preciso preencher toda a frente de sua casa com pedra, sendo possível combiná-la com outros materiais para dar uma aparência diferente e brincar com as texturas. Por exemplo, pode-se apostar em madeira, cimento, metal ou vidro. Com madeira para criar uma atmosfera rústica, concreto para modernizar, ou mesmo diferentes tipos da pedra para conferir criatividade. É possível também cobrir apenas uma parede, as molduras das portas, a metade inferior das faces ou aplicar apenas alguns detalhes, em áreas irregulares para criar lacunas e conferir um efeito antigo. Use sua criatividade!