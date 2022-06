Apaixonados por pedra: uma casa inacreditável!

Nesta especial tarde de hoje, convidamos você para escapar da rotina e dar um pulo num lugar completamente lindo, em outro canto do mundo. Situada sobre uma colina árida perto do mar, esta casa recém-construída está em um local perfeito para relaxar e descontrair. E se você está se perguntando onde, a casa está localizada nos arredores da vila nomeada Gumusluk, na Turquia.

Esta casa concebida com uma arquitetura icônica com o foco nos revestimentos, dispõe de uma excelente combinação de espaços distribuídos em sala de estar aberta, acessórios de luxo e um design imponente para formar uma casa moderna e criativa. Construído ao longo de 300m², o edifício é moldado com pedra natural, o que ressoa com a paisagem crua e árida do entorno, onde a arquitetura se destaca. A fachada em estilo rústico mistura modernidade e cria um impacto provocante à primeira vista.

Venha ver por si mesmo…