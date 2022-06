Antes & Depois: Casa de 100 anos ganha repaginada

No piso superior se encontra a área privada da residência, onde os quartos das crianças e do casal. Como podemos ver as vigas de madeira foram deixadas a mostra para lembrar a arquitetura original da estrutura. A madeira já existente foi deixada em seu estado original e agora contrasta as paredes brancas. Esse espaço no quarto das crianças foi deixado para brincar e estudar, com uma mesinha de estudo colocada estrategicamente em frente a janela.