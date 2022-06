6 piscinas pequenas e deliciosas!

Este é um projeto perfeito que mostra uma pequena piscina com uma certa extravagância. Sua base foi construída sobre uma plataforma ligeiramente elevada, onde se encontram confortáveis espreguiçadeiras ideias para banhos de sol ou até mesmo um delicioso lanche com os pés água. Se você gosta da noite, as luzes desta piscina dramaticamente lhe permitem desfrutar de todo esse bem estar, mesmo após o pôr do sol. As cores da iluminação podem ainda ser personalizadas de acordo com o seu humor. E além de tudo, dispõem de um sistema de aquecimento que controla a temperatura adequada!