Luxo e elegância de frente para o mar!

O interior é notável por sua mobília de inspiração clássica em um ambiente tropical. As cores neutras e tons quentes, como amarelo e laranja, constituem uma paleta que está incluída no conceito, de modo que combina com a vegetação exuberante da região. Os materiais tanto da construção quanto do mobiliário, são na sua maioria naturais, como madeira e bambu. Desta forma fica claro que, para os especialistas da BR Arquitectos, cada projeto é regido por um profundo respeito pela natureza. Um projeto incrível!