Casa de praia com a decoração mais linda do universo!

Que tal construir uma belíssima casa de frente para o mar com direito a todos os mimos de uma decoração tropical de cair o queixo? Este é o destino de férias permanentes dos proprietários sortudos desta residência única, incrível, inigualável!

A inspiração tropical faz parte de um estilo que tem tudo a ver com o mar, o calor, a brisa suave, a vegetação costeira e a arquitetura com cara de verão… Neste projeto fabuloso do escritório mexicano BR Arquitectos, estes elementos fazem uma perfeita dança em sincronia, resultando em espaços maravilhosos, amplos e cuidadosamente bem acabados. A ideia principal mantem uma estética bastante emblemática graças ao uso constante dos materiais naturais, cores vivas e grandes aberturas para o exterior. Uma arquitetura que reverencia o entorno e se apropria de todos os seus dotes, trazendo uma cara de chalé tropical de férias, só que numa dimensão sofisticada e generosa.

A partir de sua localização, pode parecer óbvio aproveitar-se das incríveis visuais da praia. Mas fazê-lo com tanta perfeição e delicadeza exige mãos capazes de construir um projeto verdadeiramente genial. Vale a pena absorver cada detalhe, principalmente quando os interiores desta residência não ficam para traz em relação às suas fachadas magníficas. Muito pelo contrário, eles nos surpreendem a cada passo! Vale a pena conhecê-la!