Residência com conforto de hotel!

Apesar de pequeno, o quarto é muito acolhedor. Com conforto de hotel em um espaço completamente privativo e com os olhos voltados para as deslumbrantes vistas. Com móveis feitos de materiais simples e naturais, o design aqui tem uma importância especial, trazendo um trabalho cuidadoso em madeira oferecido nas portas e cabeceira. O restante só complementa o visual, com destaque para a cama super macia!

