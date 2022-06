A casa da preguiça!

Hoje levaremos você por um passeio pela mais incrível residência projetada para quem decidiu levar a vida em férias permanentes! Como se fosse um enorme chalé à beira mar, esta casa espetacular está localizada no paraíso de Punta Mita (Riviera Nayarit, México) conhecido internacionalmente por ter uma praia subterrânea incrível!

É neste cenário impressionante que o escritório mexicano BR Arquitectos criou esta maravilha arquitetônica. Os arquitetos Jaime Barba e Gerardo Ramirez obedeceram a premissa de respeitar a natureza acima de todas as coisas e integrar a arquitetura ao ambiente para que trabalhasse ao seu favor e não contra ela, transformando os desejos do cliente em um espaço discreto na paisagem, pronto para ser descoberto.

Com base neste princípio orientador, a casa se fez majestosa e sutil, uma construção fenomenalmente integrada à paisagem, com muitas aberturas e luz, além de espaços repletos de frescor. Pigmentos naturais e cores em tons de terra, materiais orgânicos, tais como tijolos, madeira, pedra, troncos e folhas de palmeira… tudo isso junto criando a sensação de um verão eterno, que nos convida a curtir a deliciosa brisa do mar através do terraço.

Sem perder mais tempo, vamos nos deliciar com esta maravilha impressionante!