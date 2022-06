Dicas para uma decoração sexy em casa!

Seguindo as ideias da decoração afrodisíaca para a casa, não poderíamos ignorar o quarto. Primeiramente, um ambiente com ares eróticos utiliza mais do que uma cama no intuito de seduzir. Incorpora outros móveis que convidam ao encontro amoroso. Sempre que possível, o uso de um mobiliário ergonômico e que contenha texturas suaves, pode ser maravilhoso para despertar a imaginação.

Os tapetes são outro aspecto muito sexy para o quarto, especialmente quando incorporam um toque macio e sensível. E é claro, o vermelho deve estar presente, mesmo que apenas sugerido no quarto. Finalmente: espelhos! Se você puder colocá-los de modo que se veja o reflexo da cama, esta ideia poderá aumentará muito a fantasia de seu parceiro.