11 dicas para deixar sua sala de estar aconchegante e bonita

É um carro com rodas tabela de madeira rústica no centro do tapete, rodeado por um belo sofá no canto.

Um quarto com grande personalidade da Uptic Studios, onde cada elemento transmite força através das características especiais que estão incluídos no por veículo único carácter graças às características especiais de que são portadores.

A madeira é claramente a estrela indiscutível desta estadia em estilo rústico, o que mostra o efeito forte, onde nada é deixado ao acaso. Pranchas de madeira como superfícies de pavimento, tapetes, almofadas que refletem as cores do-lo para os holofotes e feita a partir de fezes de madeira natural esculpidas à mão, rebaixada no teto dando ao quarto um sofisticado estofamento de tom. Esta sala é uma fonte de inspiração para um espaço aconchegante e confortável, onde o sentido de confidencialidade é estabelecida com todo o ambiente.