6 truques para deixar o quarto super acolhedor!

Idealmente, a janela de um quarto deve ter um estore opaco que se estenda durante a noite e se recolha na totalidade durante o dia, atrás de umas cortinas mais leves e translúcidas que permitam a passagem de luz natural. O primeiro cria o ambiente ideal para dormir e dá-lhe privacidade. As segundas deixam o quarto arejar e parecer mais leve.

Antes de escolher as suas cortinas, tenha em conta alguns aspectos. Primeiro, a cor e o tecido. Eles serão determinantes no que toca à longevidade das suas cortinas. A luz do sol esbate as cores com o passar do tempo e os tecidos muito delicados desgastam-se com maior facilidade. Em quartos com muita entrada de luz, não é boa ideia colocar cortinas muito coloridas, a menos que costume substitui-las com frequência. Caso contrário, opte por cores neutras que não consentem um desgaste tão notório por via da luz do sol e são mais versáteis em termos decorativos. O estore que acima referimos também ajuda a proteger a cor das cortinas.

Se morar num pais muito frio, considere a colocação de cortinas em veludo ou em tweed que ajudem a bloquear a luz e manter o calor. Entre a janela e essas cortinas, coloque umas mais finas e delicadas.

Escolhida a cor e o tecido, debrucemo-nos sobre o comprimento. Um dos truques que os designers de interiores mais utilizam é suspender as cortinas alguns centímetros acima do tamanho real da janela para o quarto parecer mais alto. Se gosta do efeito romântico proporcionado pelas cortinas que se prolongam e arrastam pelo chão, então acrescente mais uns centímetros ao total aquando da escolha do tecido. Para a largura, tire medidas e duplique o valor. Assim, poderá drapeá-las, dando-lhes mais volume e, por conseguinte, obtendo mais privacidade e menor passagem de luz.