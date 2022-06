6 cozinhas dos sonhos

A cozinha é e sempre foi um dos ambientes mais importantes de uma residência. Ela não é apenas o espaço onde preparamos as refeições diárias mas também é um espaço onde muitas famílias passam tempo reunidas. Por essa mesma razão muitos decoradores e arquitetos de interiores têm dado atenção especial ara cozinhas.

Hoje, as cozinhas possuem diversos estilos, funções, tamanhos, designs e claro – cores! Pequenas ou grandes, a cozinha têm se tornado cada vez mais um ambiente funcional, dinâmico e essencial. Sejam elas cobertas por azulejos, pintadas, revestidas com madeira rústica ou até concreto – a cozinha deixou de ser um espaço básico, hoje, elas são os centros das atenções. Nós selecionamos as cozinhas mais modernas que seguem as mais modernas tendências do universo de decoração. Confira essas ideias!