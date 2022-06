Linda casa vitoriana na cidade de Surrey, Inglaterra!

Esta propriedade em Surrey é, sem dúvida, uma das mais procuradas da Inglaterra. O condado ao sul da Inglaterra está repleto de encantadoras casas da era vitoriana, todas com as características das casas típicas britânicas. Suas fachadas de tijolo vermelho, caixilhos de janelas brancas e cercas do jardim, são o que compõem a casa no subúrbio idílico. Qualquer extensão feita para uma casa desta natureza deve ser respeitosa para com esses detalhes tradicionais e não interferir com a paisagem urbana atual. Um projeto que se adere a esta exigência, enquanto também aumenta a área de piso, é exatamente o que é esta casa, que foi estendido para cima em vez de para fora. Como poderia uma extensão para os céus abster-se de interferir com o olhar existente e sensação de rua de subúrbio?

Como seu nome sugere, a A1 Lofts and Extentions são especialistas em estender esta parte particularmente original da casa e ter tudo a postos na extensão do loft e da conversão geral desta linda casa isolada vitoriana. Ao adicionar uma água-furtada para ambos os lados da casa, pintadas em tom discreto de cinza, um novo ambiente aberto agora forma o quarto e a sala de estar dupla, dominantes no interior da casa!