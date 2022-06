Preparada para o frio, casa de campo tem encanto rústico

Esta casa de campo é uma residência de tijolos pequenos e tradicionais, que passou por uma extensa modernização e viu a adição de várias extensões, cortesia da Hart Design and Construction. As extensões foram criativamente adicionadas ao longo dos anos para conseguir um exterior atraente e uniforme. Tendo trabalhado em uma série de projetos de patrimônio no sudoeste da Inglaterra, a Hart Design and Construction é bem versada na renovação de propriedades e, principalmente, em manter a alma do edifício original. Esta casa é testemunho da sua experiência e habilidade.

A extensão moderna pintada em tons de branco se encontra ao lado da casa original de vermelho-tijolo: todos os elementos estéticos que fazem a composição exterior em conjunto, apesar da diferença de período de construção e estilo. O tijolo vermelho também foi incorporado no interior como uma parede que está presente tanto na sala de estar quanto no banheiro com uma boa dose de ruralidade, de charme rústico. A mistura de moderno e tradicional, que pode ser visto do lado de fora, reflete o mix complementar entre estilo campestre e estilo contemporâneo que flui por todo o interior desta casa de família tradicional. Vamos agora dar um passeio através de cada quarto para termos uma ideia melhor deste impressionante projeto!