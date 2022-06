Dicas para ter banheiras magnificas no banheiro!

Neste banheiro de estilo asiático, o arquitetos da Taller Arquitectura, no México, deram atenção aos detalhes, visando criar uma atmosfera rústica, para combinar com a banheira instalada no cômodo. A combinação dos revestimentos do piso e teto em madeira, as amplas janelas e a banheira e pedra, garantem um ambiente aconchegante para um banho relaxante e cheio de estilo. Já fica possível imaginar um banho nesta banheira em pedra, onde a água a temperatura da água é naturalmente conservada, fazendo do banho um momento especial.