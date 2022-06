Uma casa suave e delicada!

Suavidade, delicadeza, modernidade, perfeição… Estas são geralmente as palavras-chave tão perseguidas por todos aqueles, profissionais ou clientes, que buscam construir e materializar o perfeito lar associado à rotina moderna e às necessidades de reclusão e bem estar inerentes ao seu respectivo estilo de vida.

Hoje descobriremos aqui no homify mais um projeto essencialmente moderno, que explora a forma e os materiais com um cuidado extremamente escultural. Descobriremos como um projeto arquitetônico bem planejado pode ser capaz harmonizar todas as etapas e processos da obra, resultando numa edificação primorosa, bem acabada e com personalidade em cada pequeno detalhe.

Esta casa apelidada de Casa Cobra localiza-se na Suíça e foi concebida pelo impressionante escritório de arquitetura Flubacher – Nyfeler + Partner Architekten. Traz em sua essência uma suntuosidade clássica, definida por sua vez através da linguagem linear, horizontalizada, clean e inconfundivelmente moderna. A delicadeza e suavidade fica por conta da escolha dos materiais, da precisão técnica e de seu design atualizado. Ambientes agradáveis para uma vida perfeita!

Vamos descobrir este segredo?