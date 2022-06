Lar doce lar: rústico e aconchegante

Vista do seu lado côncavo, a residência apresenta um aspecto aberto e convidativo, com generosos painéis de vidro que permitem a integração dos ambientes internos com o espaço externo e com o jardim, sem prejudicar a privacidade dos moradores. Esta fachada contrasta com o lado convexo e cria uma surpresa aos visitantes, que podem no interior da residência perceber e vivenciar a extensão dos ambientes para o espaço externo. A integração da casa com a paisagem era um dos objetivos do projeto, que fez uso de pinheiros e plantas típicas da paisagem costeira.