Simples por fora, amável por dentro

O ambiente mais concorrido da casa é sem dúvida a sacada, com seu guarda-corpo feito de ferro forjado e pintado de bege e, claro, com uma vista estonteante para o Mar Mediterrâneo. O encontro do céu azul com as águas límpidas do Mar Mediterrâneo é um espetáculo diário que os moradores podem desfrutar e compartilhar com amigos e familiares.